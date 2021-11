Concert d’un contre ténor Brésilien au Château Montus Castelnau-Rivière-Basse, 10 décembre 2021, Castelnau-Rivière-Basse.

Concert d’un contre ténor Brésilien au Château Montus Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse

2021-12-10 – 2021-12-10 Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées Castelnau-Rivière-Basse

EUR

Sur réservation.

Fidèle à sa politique culturelle « Château Montus » accueille et parraine, le 10 décembre, à 19h heures, le chef d’orchestre et contre-ténor brésilien Luan Góes.

Au programme : des chefs-d’œuvre, célèbres ou oubliés, de l’époque de Haendel et Vivaldi que Luan Góes a rassemblé sous le titre « Trésors baroques ». Airs d’opéra et oratorios qui mettront en valeur son travail de chercheur musicologue spécialisé dans le répertoire des castrats et révéleront cette voix avec laquelle il a obtenu la note maximale à sa sortie de la Haute École de Musique de Genève en juin 2021.

En marge du pupitre vocal Luan Góes dirigera son orchestre : Les Furiosi Galantes. Composé, ce soir-là, d’un quintette à cordes, d’un clavecin et d’un théorbe, cet ensemble est « une véritable Tour de Babel qui réunit les meilleurs jeunes instrumentistes sur la scène européenne du baroque » prévient le Brésilien. Il viendra à « Château Montus », en résidence, accompagné de solistes arrivant de Pologne, Allemagne, Italie…

Arrivé à Paris en 2013, Luan Góes a été découvert à Rio de Janeiro par les facteurs d’orgue de Plaisance-du-Gers, Daniel Birouste et Bertrand Lazerme. Reconnaissant envers ces Gersois qui l’ont aidé à venir étudier en Europe, Luan Góes a choisi sa région d’adoption pour y lancer sa carrière. Parmi les premiers à lui offrir un tremplin : Laurence et Alain Brumont, et leur fils Antoine Veiry, qui lui ouvrent les portes de leur cathédrale vigneronne. Avanti Maestro !

aurelie.sublett@brumont.fr +33 5 62 69 74 67 https://www.facebook.com/416520551700031/posts/4875875419097833/?sfnsn=scwspmo

Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse

dernière mise à jour : 2021-11-26 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65