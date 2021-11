Nouillonpont Nouillonpont Meuse, Nouillonpont CONCERT DU TÉLÉTHON Nouillonpont Nouillonpont Catégories d’évènement: Meuse

2021-12-03 20:00:00 – 2021-12-03 22:00:00

Nouillonpont Meuse Nouillonpont Un concert chant, orgue et cor de chasse sera organisé le vendredi 03 décembre, jour officiel du Téléthon, à l’église de Nouillonpont.

Les sonneurs « Bien aller de la Garenne » seront accompagnés par la chorale paroissiale Saint-Bernard de la Vallée de Othain et par les Amis des Orgues du Pays de Spincourt.

L’église sera chauffée et l’ambiance sera des plus festives.

L’intégralité des recettes ira au Téléthon samuel.trinquesse@damvillers-spincourt.fr +33 6 08 76 46 42 Nouillonpont

