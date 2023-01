Concert du Rallye Atlantique Besançon, 29 avril 2023, Besançon .

Concert du Rallye Atlantique

EUR 18 Depuis quelques années notre association musicale, les Trompes Bisontines, a eu pour ambition de faire venir dans notre Région et plus particulièrement à Besançon, les meilleurs groupes de Trompes de Chasse de France et d’Europe !

Nous avons l’immense joie de recevoir cette année, le groupe mythique Le Rallye Atlantique, véritable concentré de Champions dans tous les registres de la Trompe !

Ce concert sera exceptionnel car, comme les 2 groupes précédents, jamais notre Région n’a eu l’occasion de recevoir un groupe d’un tel niveau !

En effet, le Rallye Atlantique, Grand Ensemble de Trompes de chasse, est une formation prestigieuse, cinq fois Champion International de Société. Cet ensemble se maintient au plus haut niveau de la trompe de groupe depuis plus de 30 ans…… : une réelle performance !

C’est en 1992, lors du Festival de trompes de Pompadour qu’est née l’idée de réunir quelques amis sonneurs passionnés pour former le groupe de trompes qui allait devenir le Rallye Atlantique.

Durant ce concert, le Rallye Atlantique va mettre, dans un premier temps, en avant ses Champions au travers de fanfares qu’ils interpréteront en Solo telles que Les Grands Ormes, La Paula d’Aramon, la Germaine, La Marquise de Noailles.

Nous aurons aussi l’immense plaisir d’écouter ce Groupe prestigieux nous donner leur version de la fanfare des Trompes Bisontines « Le Réveil Bisontin » qui fut écrite le 31 décembre 2018 par Sylvain OUDOT, compositeur de génie et trompe radou qui a véritablement marqué ce registre musical.

La grande performance musicale de cette soirée sera l’interprétation des 9 Suites pour Musique de Chasse écrites par Hubert HEINRICH très grand compositeur et immense sonneur des années 1980 à 2000 : un festival de sonorité dans une interprétation d’une très grande exigence !

Mais aussi ce concert vous réservera des surprises avec un chant (Le Refuge) ou vous pourrez constater que pour bien sonner il faut savoir bien chanter et également un morceau de Trompe (Nicolas DROMER) et piano (Christian TISSOT) tiré du répertoire d’un opéra français du tout début du 19 -ème siècle avec l’ouverture de La Dame Blanche de BOIELDIEU.

Pour compléter le programme de ce concert, du chant avec Florence HAFNER PISCITELLI accompagné au piano par Christian TISSOT et quelques fanfares interprétées par les Trompes Bisontines dirigé par José DA SILVA et aidées par des Amis Sonneurs venant des Trompes de Montbéliard, des Echos du Haut Doubs, des Trompes de l’Ouche (21) et des Trompes de Bonne (74).

Vous l’avez compris : vous qui aimez la Trompe et l’ambiance qui rayonne autour, ce concert est à ne pas manquer sous aucun prétexte !

