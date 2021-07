Chalencon Chalencon Ardèche, Chalencon Concert du quatuor « Les Kapsber’girls » (villanelles du compositeur italien Kapsberger) Chalencon Chalencon Catégories d’évènement: Ardèche

Chalencon Ardêche Chalencon EUR 13 13 Musique : villanelles du compositeur italien Kapsberger, musique pré-baroque et baroque italienne.

Avec : Alice Duport-Percier (soprano), Axelle Verner (mezzo), Barbara Hünninger (viole de gambe, basse de violon), et Albane Imbs (cordes pincées). +33 4 75 58 19 72 dernière mise à jour : 2021-06-30 par

