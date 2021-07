Issy-les-Moulineaux Crayères des Montquartiers Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Concert du Manuel Fraiman Quartet (jazz vocal standard) aux Crayères des Montquartiers Crayères des Montquartiers Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Concert du Manuel Fraiman Quartet (jazz vocal standard) aux Crayères des Montquartiers Crayères des Montquartiers, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Concert du Manuel Fraiman Quartet (jazz vocal standard) aux Crayères des Montquartiers

Crayères des Montquartiers, le samedi 18 septembre à 14:30 sur inscription

Avec ce quartet de jazz vocal plein de soul et d’énergie, les caves des montquartiers concurrencent le temps d’un concert le célèbre caveau de la Huchette ! Crayères des Montquartiers 5 chemin des Montquartiers (accès par le n°141 avenue de Verdun) 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Crayères des Montquartiers Adresse 5 chemin des Montquartiers (accès par le n°141 avenue de Verdun) 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Crayères des Montquartiers Issy-les-Moulineaux