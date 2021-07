Huppy Huppy Huppy, Somme Concert du groupe « The Droogs » Huppy Huppy Catégories d’évènement: Huppy

Somme

Concert du groupe « The Droogs » Huppy, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Huppy. Concert du groupe « The Droogs » 2021-07-16 – 2021-07-16

Huppy Somme Huppy Au programme, un set de 3h pour combler les amateurs de rock

Encore un concert à pas manquer ! Sur place, nos planches et nos croques monsieur frites (tout est maison !!)

»Rendez-vous avec The Droogs feat. Alexandra à la voix blues et rauque !

Leurs guitares à 6 coups échangent des tirs croisés avec Johnny Cash, Rod Stewart, Bonnie Tyler, Depeche mode, Sting, Pixies…

les tubes incontournables joués en mode « rock-garage » ! » +33 3 22 24 08 65 Au programme, un set de 3h pour combler les amateurs de rock

Encore un concert à pas manquer ! Sur place, nos planches et nos croques monsieur frites (tout est maison !!)

»Rendez-vous avec The Droogs feat. Alexandra à la voix blues et rauque !

Leurs guitares à 6 coups échangent des tirs croisés avec Johnny Cash, Rod Stewart, Bonnie Tyler, Depeche mode, Sting, Pixies…

les tubes incontournables joués en mode « rock-garage » ! » pixabay dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Huppy, Somme Étiquettes évènement : Autres Lieu Huppy Adresse Ville Huppy lieuville 50.02688#1.76697