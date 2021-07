Ondres Ondres Landes, Ondres Concert du groupe TEKEMA Ondres Ondres Catégories d’évènement: Landes

Ondres

Concert du groupe TEKEMA Ondres, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Ondres. Concert du groupe TEKEMA 2021-07-31 19:30:00 – 2021-08-31 Restaurant le Cassiet 1170 avenue du 11 Novembre 1918

Ondres Landes Ondres Venez assister à un concert de Gipsy Music du groupe TEKEMA au restaurant le Cassiet tout en vous régalant autour d’un plat du terroir.

Concert à partir de 19h30. Gratuit. Libre de droit dernière mise à jour : 2021-07-15 par OT Seignanx

