Pressignac-Vicq Pressignac-Vicq Dordogne, Pressignac-Vicq Concert du groupe “Drones”, participation à l’émission “La France a un incroyable talent” Pressignac-Vicq Pressignac-Vicq Catégories d’évènement: Dordogne

Pressignac-Vicq

Concert du groupe “Drones”, participation à l’émission “La France a un incroyable talent” Pressignac-Vicq, 4 décembre 2021, Pressignac-Vicq. Concert du groupe “Drones”, participation à l’émission “La France a un incroyable talent” 2021-12-04 – 2021-12-04 Salle des fêtes Le Bourg

Pressignac-Vicq Dordogne Pressignac-Vicq Le groupe synthético-romantique se produira à Pressignac-Vicq samedi 4 décembre à 20h30. Fab, Steve, Kevin et Flo composent le groupe des Drones, écrivent et composent leurs chansons, réalisent leurs clips. “Je suis là”, “Celle-là”, “Summer love song”, “Seconde vie”, “Vivre sans toi”. Venez rencontrer le quatuor bordelais. Tous ensemble pour un soir contre le cancer. Le groupe synthético-romantique se produira à Pressignac-Vicq samedi 4 décembre à 20h30. Fab, Steve, Kevin et Flo composent le groupe des Drones, écrivent et composent leurs chansons, réalisent leurs clips. “Je suis là”, “Celle-là”, “Summer love song”, “Seconde vie”, “Vivre sans toi”. Venez rencontrer le quatuor bordelais. Tous ensemble pour un soir contre le cancer. Le groupe synthético-romantique se produira à Pressignac-Vicq samedi 4 décembre à 20h30. Fab, Steve, Kevin et Flo composent le groupe des Drones, écrivent et composent leurs chansons, réalisent leurs clips. “Je suis là”, “Celle-là”, “Summer love song”, “Seconde vie”, “Vivre sans toi”. Venez rencontrer le quatuor bordelais. Tous ensemble pour un soir contre le cancer. Drones dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Pressignac-Vicq Autres Lieu Pressignac-Vicq Adresse Salle des fêtes Le Bourg Ville Pressignac-Vicq lieuville 44.89544#0.72124