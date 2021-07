La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer, Var Concert du groupe Aioli La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Concert du groupe Aioli La Seyne-sur-Mer, 18 août 2021, La Seyne-sur-Mer. Concert du groupe Aioli 2021-08-18 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-18 Les Sablettes Esplanade Henri Boeuf

La Seyne-sur-Mer Var Le groupe Aioli est le groupe toulonnais le plus mondialement connu dans le Var.

Le groupe est composé d’excellents musiciens issus de la culture funk, pop, jazz et de la chanson française. +33 4 98 00 25 70 dernière mise à jour : 2021-07-09 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Les Sablettes Esplanade Henri Boeuf Ville La Seyne-sur-Mer lieuville 43.07915#5.89467