Laon Laon Aisne, Laon Concert du Festival de Laon : “Orchestre Les Siècles” Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Concert du Festival de Laon : “Orchestre Les Siècles” Laon, 30 septembre 2021, Laon. Concert du Festival de Laon : “Orchestre Les Siècles” 2021-09-30 – 2021-09-30

Laon Aisne 25 Saint-Saëns symphoniste et virtuose, avec l’Orchestre Les Siècles (sous la direction de François-Xavier Roth, avec Kristian Bezuidenhout au piano, et Daniel Roth à l’orgue) Au programme des œuvres : “Symphonie n°3” avec orgue de Saint-Saëns, “Concerto pour piano n°23” de Mozart. RV dans la cathédrale de Laon à 20h ! (à noter que les réservations seront ouvertes dans les locaux de l‘Office de Tourisme du Pays de Laon) Saint-Saëns symphoniste et virtuose, avec l’Orchestre Les Siècles (sous la direction de François-Xavier Roth, avec Kristian Bezuidenhout au piano, et Daniel Roth à l’orgue) Au programme des œuvres : “Symphonie n°3” avec orgue de Saint-Saëns, “Concerto pour piano n°23” de Mozart. RV dans la cathédrale de Laon à 20h ! (à noter que les réservations seront ouvertes dans les locaux de l‘Office de Tourisme du Pays de Laon) +33 3 23 20 87 50 https://festival-laon.fr/ Saint-Saëns symphoniste et virtuose, avec l’Orchestre Les Siècles (sous la direction de François-Xavier Roth, avec Kristian Bezuidenhout au piano, et Daniel Roth à l’orgue) Au programme des œuvres : “Symphonie n°3” avec orgue de Saint-Saëns, “Concerto pour piano n°23” de Mozart. RV dans la cathédrale de Laon à 20h ! (à noter que les réservations seront ouvertes dans les locaux de l‘Office de Tourisme du Pays de Laon) Orchjestre Les Siècles dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Ville Laon lieuville 49.56439#3.625