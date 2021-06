Chirens Chirens Chirens, Isère Concert du dimanche «Laure Chole» Chirens Chirens Catégories d’évènement: Chirens

Isère

Concert du dimanche «Laure Chole» Chirens, 20 juin 2021-20 juin 2021, Chirens. Concert du dimanche «Laure Chole» 2021-06-20 11:00:00 11:00:00 – 2021-06-20 12:00:00 12:00:00 Le Prieuré 161 rue Notre Dame du Gayet

Chirens Isère Chirens Premier concert gratuit au Prieuré avec Laure Chole au piano. Laure a commencé ses études musicales au Conservatoire de Musique de Grenoble, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Bach, Chopin, Rachmaninov sont au programme . prieuredechirens@orange.fr +33 4 76 35 20 02 http://www.prieuredechirens.fr/ Premier concert gratuit au Prieuré avec Laure Chole au piano. Laure a commencé ses études musicales au Conservatoire de Musique de Grenoble, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Bach, Chopin, Rachmaninov sont au programme .

Détails Catégories d’évènement: Chirens, Isère Étiquettes évènement : Autres Lieu Chirens Adresse Le Prieuré 161 rue Notre Dame du Gayet Ville Chirens lieuville 45.40998#5.55834