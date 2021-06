Épinal Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal, Vosges Concert du CRD : Au cœur de l’Europe baroque Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Lors de ce concert proposé en partenariat avec le conservatoire à rayonnement départemental Gautier d’Épinal, les musiciens exploreront une partie de l’Europe musicale baroque, illustrant en particulier les styles français, allemands et italiens des 17ème et 18ème siècles et leur opposition de styles : délicatesse du baroque français, fougue du baroque italien et entre-deux du baroque allemand empruntant à ces deux courants. Ce concert mettra particulièrement à l’honneur la sonate en trio, forme emblématique de la musique de chambre de cette époque. Pièces de Telemann, Couperin, Castello, Charpentier, Morel… Aurélien TANAZACQ, Hautbois I Émilie AEBY, Flûte à bec I Nathalie JEGOU, Viole de gambe I Florent BELLOM, Violoncelle I Thierry BOHLINGER, Clavecin.

Gratuit, sur réservation

