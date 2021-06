Paris Église Saint-Germain des Prés Paris Concert du choeur et de l’orchestre Paul Kuentz Église Saint-Germain des Prés Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert du choeur et de l’orchestre Paul Kuentz Église Saint-Germain des Prés, 19 juin 2021-19 juin 2021, Paris. Concert du choeur et de l’orchestre Paul Kuentz

Église Saint-Germain des Prés, le samedi 19 juin à 20:30 “Classiques favoris” : Bach, Caccini, Albinoni, Haendel, Scarlatti. Église Saint-Germain des Prés 1 place Saint-Germain des Prés, 75006 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T20:30:00 2021-06-19T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Saint-Germain des Prés Adresse 1 place Saint-Germain des Prés, 75006 Paris Ville Paris lieuville Église Saint-Germain des Prés Paris