Limours Limours Essonne, Limours Concert du Chœur de Limours Limours Limours Catégories d’évènement: Essonne

Limours

Concert du Chœur de Limours Limours, 21 novembre 2021, Limours. Concert du Chœur de Limours La Scène 1 Bis rue Michel Berger Limours

2021-11-21 – 2021-11-21 La Scène 1 Bis rue Michel Berger

Limours Essonne Limours Essonne EUR Créée en 1996 par le compositeur argentin Martín Palmeri, la Misatango est une messe chorale sur les sons du tango. Elle est composée sur les mêmes mouvements qu’une messe en latin classique mais sur un rythme inhabituel, dansant et envoûtant. contact@choeurlimours.com +33 6 60 15 85 76 https://choeurlimours.com/ La Scène 1 Bis rue Michel Berger Limours

dernière mise à jour : 2021-11-04 par Communauté de Communes du Pays de Limours

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Limours Autres Lieu Limours Adresse La Scène 1 Bis rue Michel Berger Ville Limours lieuville La Scène 1 Bis rue Michel Berger Limours