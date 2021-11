Saint-André-de-Sangonis Saint-André-de-Sangonis Hérault, Saint-André-de-Sangonis CONCERT DU CARILLON AMBULMANT DE DOUAI Saint-André-de-Sangonis Saint-André-de-Sangonis Catégories d’évènement: Hérault

Saint-André-de-Sangonis Hérault Le dimanche 5 décembre devant la Salles des Fêtes se tiendra le concert du Carillon de Douai.

Venez assister au concert du carillon mobile de Douai. Il sera accompagné par l’orchestre d’Harmonie des 2 rives ainsi que par l’ensemble des instructions à vents de l’école de musique, pour un moment musical et festif autour des musiques de noël. RDV à 11h45.

Informations complémentaires : 04 67 57 00 64 Le dimanche 5 décembre devant la Salles des Fêtes se tiendra le concert du Carillon de Douai.

