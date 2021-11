Concert d’orgue Niort, 12 décembre 2021, Niort.

Concert d’orgue Parvis Notre-Dame Eglise Notre-Dame Niort

2021-12-12 17:00:00 – 2021-12-12 Parvis Notre-Dame Eglise Notre-Dame

Niort Deux-Sèvres

EUR Organisé par les Amis des orgues du Niortais et animé par Olivier Houette, organiste de la cathédrale St-Pierre de Poitiers et professeur au CNSMDP de Paris et au CRR de Poitiers. Concert joué sur l’orgue classé Monument historique Ducroquet 1853. Programme : autour du thème de Noël ; musiques de Bach, Mozart, Daquin, Franck, etc.

