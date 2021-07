La Chapelle-Montligeon La Chapelle-Montligeon La Chapelle-Montligeon, Orne Concert d’orgue La Chapelle-Montligeon La Chapelle-Montligeon Catégories d’évènement: La Chapelle-Montligeon

Orne

Concert d’orgue La Chapelle-Montligeon, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, La Chapelle-Montligeon. Concert d’orgue 2021-07-31 – 2021-07-31

La Chapelle-Montligeon Orne La Chapelle-Montligeon Orne Samedi 31 juillet à 16h30 : Concert d’orgue

Une heure de musique française baroque (Rameau, Couperin, …) par Christophe Maynart, pianiste et organiste à l’église du village. Entrée libre, participation aux frais libre. Samedi 31 juillet à 16h30 : Concert d’orgue

Une heure de musique française baroque (Rameau, Couperin, …) par Christophe Maynart, pianiste et organiste à l’église du village. Entrée libre, participation aux frais libre. http://www.lachapelle-montligeon.fr/ Samedi 31 juillet à 16h30 : Concert d’orgue

Une heure de musique française baroque (Rameau, Couperin, …) par Christophe Maynart, pianiste et organiste à l’église du village. Entrée libre, participation aux frais libre. dernière mise à jour : 2021-06-22 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE Comité Régional de Tourisme de NormandieComité Régional de Tourisme de Normandie

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-Montligeon, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu La Chapelle-Montligeon Adresse Ville La Chapelle-Montligeon lieuville 48.48387#0.6539