Saint-Sever Landes La section concert de l’association culturelle achève sa saison 2021, avec ce troisième concert de l’orgue Cavaillé-Coll de l’abbatiale. Vincent Warnier sera au triple clavier. Souvent primés auprès de conservatoires reconnus, c’est un concertiste et pédagogue de renom, auteur d’une vingtaine d’albums, dont deux sur Bach. Ce sera le point d’orgue des journées inaugurales de la restauration de l’abbatiale !

Point d'orgue de la saison concerts et des journées inaugurales de l'abbatiale, ce 3ème concert de l'orgue Cavaillé-Coll de l'abbatiale verra Vincent Warnier aux claviers. Souvent primés auprès de conservatoires reconnus, c'est un concertiste et pédagogue de renom, auteur d'une 20aine d'albums.

Billetterie sur place, pas de réservation. Francis Lafargue

