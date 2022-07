Concert d’orgue à l’église Saint-Pierre Dijon, 28 août 2022, Dijon.

Concert d’orgue à l’église Saint-Pierre

11 Place du Président Wilson Eglise Saint Pierre Dijon Côte-d’Or Eglise Saint Pierre 11 Place du Président Wilson

2022-08-28 – 2022-08-28

Eglise Saint Pierre 11 Place du Président Wilson

Dijon

Côte-d’Or

0 0 EUR Fiori Musicali : Frescobaldi – de Macque – Rossi – Legrenzi – Petrali – Morandi

Jan Vermeire, orgue Jean-François Muno (1988)

Le petit choeur du Concert Tribuot

• Blandine Raupp ; Solène Bergère, soprano 1

• Marie-Charlotte Blanc ; Sabrina Deniset, soprano 2

Josep Cabré, basse taille, plain-chant & direction **

L’Italie, patrie de la musique, muse du baroque, développe un contrepoint moderne et expressif : Girolamo

Frescobaldi et Michelangelo Rossi scellent les fondements du Stile moderno ou Secunda prattica, dont J. S. Bach se souviendra un siècle plus tard : gare aux chromatismes virulents. Le dernier tiers du concert laisse place à l’Italie du XIXe siècle, celle du Bel canto : tendresse, lyrisme, fougue et drames opératiques, batteries d’accords, bulles de Prosecco en abondance…

Jan Vermeire, orgue a étudié avec R. Deleersnyder (Académie de Musique de Veurne), et H. Schoonbroodt (Conservatoire royal de Bruxelles) pour l’orgue – avec Hedda Szamosi pour la pédagogie – et avec Florian Heyerick (Conservatoire royal de Gent) pour la direction de choeur..

Il est actuellement

• organiste titulaire de l’église Notre Dame des Dunes de Koksijde, avec concerts en Europe, Australie, Russie, États-Unis)

• Directeur artistique du Festival International d’Orgue de Haringe, Koksijde et Veurne, et du Festival

International d’Orgue en Flandre (France)

• Il enregistre sur les orgues historiques flamands et anime des émissons sur la radio hollandaise (Radio 4

NCRV). « BACH InteGRAAL »

Le Petit Choeur du Concert Tribuot est composé d’anciennes maîtrisiennes de la cathédrale de Dijon, habituées à la pratique de la polyphonie vocale de haut niveau. Ces chanteuses talentueuses travaillent depuis 2017 sous la direction de Josep Cabré.

Josep Cabré est né à Barcelone, il a été l’élève de Christophe Schmidt et de Kurt Widmer à la Schola Cantorum de Bâle, de Jordi Albareda à Barcelone et de Lise Arseguet à Paris.

Il a collaboré avec de prestigieux ensembles parmi lesquels Hesperion XX, le Huelgas Ensemble, la Chapelle Royale, Organum, Gilles Binchois, Il Seminario Musicale, Daedalus ou Sequentia.

Membre fondateur du quatuor vocal La Colombina, il enseigne à Musikene, École Supérieure de Musique du Pays Basque à San-Sebastian, au C.R.R. de Perpignan et enregistre pour de nombreuses radios et labels internationaux.

orgue.stpierre.dijon@free.fr

