Concert d’Izuba Sauzé-Vaussais, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Sauzé-Vaussais.

Concert d’Izuba 2021-07-10 – 2021-07-10 parking de la médithèque Rue du Baron

Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Concert d’Izuba

Samedi 10 juillet à 19h sur le parking de la médiathèque de Sauzé-Vaussais

Après plusieurs voyages dans différents pays du continent africain et de nombreuses collaborations musicales (au Burkina Faso et en Guinée), le groupe a mis au point un répertoire original, teinté de blues et de mélodies mandingues, dans lequel le soleil n’est jamais loin !

buvette et petite restauration sur place

Repli à l’intérieur s’il pleut

+33 5 49 29 56 61

