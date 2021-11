Gundershoffen Gundershoffen Bas-Rhin, Gundershoffen Concert des Koï’s Gundershoffen Gundershoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Gundershoffen

Concert des Koï’s Gundershoffen, 18 décembre 2021, Gundershoffen. Concert des Koï’s Gundershoffen

2021-12-18 21:30:00 – 2021-12-18

Gundershoffen Bas-Rhin Gundershoffen Bas-Rhin EUR Que vous soyez entre amis ou en famille, venez assistez au concert donné par le groupe Les Koï’s ! Que vous soyez entre amis ou en famille, venez assistez au concert donné par le groupe Les Koï’s ! +33 6 41 14 25 67 Que vous soyez entre amis ou en famille, venez assistez au concert donné par le groupe Les Koï’s ! Gundershoffen

dernière mise à jour : 2021-11-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte Système d’informations touristique AlsaceSystème d’informations touristique Alsace

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Gundershoffen Autres Lieu Gundershoffen Adresse Ville Gundershoffen lieuville Gundershoffen