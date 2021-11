Concert des élèves du Natée Vox Besançon, 4 décembre 2021, Besançon.

Concert des élèves du Natée Vox Besançon

2021-12-04 16:30:00 – 2021-12-04

Besançon Doubs

EUR Naty Andria, professeure de chant et coach vocale sur Besançon organise un concert caritatif au profit du Téléthon.

Ses élèves animeront cette fin d’après-midi.

Une entrée à prix libre, une vente de gâteaux et des donations sont prévues sur place.

Le concert aura lieu le samedi 4 Décembre à 16H30 à la salle Musigone, au 21 rue du Polygone.

Attention, les places sont limitées !

Le pass sanitaire et le masque seront obligatoires.

Vous pourrez suivre les actualités de son studio sur :

Facebook : Natee Vox

Instagram : natee.vox

Youtube : Natee Vox

contact@nateevox.fr

Besançon

dernière mise à jour : 2021-11-23 par