Concert de Strange O’Clock Yvetot, 18 décembre 2021, Yvetot.

Concert de Strange O’Clock Yvetot

2021-12-18 20:30:00 – 2021-12-18

Yvetot Seine-Maritime Yvetot

A mi-chemin entre le blues et la world musique, Strange O’Clock fusionne différentes cultures qui passent par l’Afrique, l’Europe et les Etats-Unis. Sur un jeu de riffs purs et profonds, soutenu par une calebasse à pulse minimale, le duo allie blues, rock, musique mandingue et touareg à la chaleur d’une voix saisissante en français, anglais et dioula.

A mi-chemin entre le blues et la world musique, Strange O’Clock fusionne différentes cultures qui passent par l’Afrique, l’Europe et les Etats-Unis. Sur un jeu de riffs purs et profonds, soutenu par une calebasse à pulse minimale, le duo allie…

lafeesonore@gmail.com +33 6 33 45 72 13 http://lafeesonore.fr/

A mi-chemin entre le blues et la world musique, Strange O’Clock fusionne différentes cultures qui passent par l’Afrique, l’Europe et les Etats-Unis. Sur un jeu de riffs purs et profonds, soutenu par une calebasse à pulse minimale, le duo allie blues, rock, musique mandingue et touareg à la chaleur d’une voix saisissante en français, anglais et dioula.

Yvetot

dernière mise à jour : 2021-11-26 par Yvetot Normandie Tourisme