Concert de Samika HONDA et de Emmanuel CHRISTIEN Gouffern en Auge, 10 octobre 2021, Gouffern en Auge. Concert de Samika HONDA et de Emmanuel CHRISTIEN 2021-10-10 16:00:00 – 2021-10-10 Le Bourg St Léonard Eglise Saint-Gilles

Gouffern en Auge Orne Gouffern en Auge Concert de Samika HONDA au violon et de Emmanuel CHRISTIEN au piano.

sauverfougy@gmail.com +33 6 70 07 86 23

