Concert de Sainte-Cécile – Le feu et la croix Masevaux-Niederbruck

2021-11-28 16:30:00 – 2021-11-28 18:00:00

2021-11-28 16:30:00 – 2021-11-28 18:00:00

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Le feu et la croix

A l'occasion du 50ème anniversaire de la réouverture au culte de l'église Saint-Martin, la musique municipale et la Société d'Histoire ont organisé ce concert-spectacle. C'est à travers un diaporama, l'orgue jouée par Christian Robischon, l'ensemble vocal et l'orchestre d'harmonie de Masevaux que vous découvrirez plus de mille ans d'histoire liturgique de la ville. Au programme, Beethoven, Corette, Ketelbey, Wagner, Widor ou encore Alain. Une corbeille au profit de l'Association de Rénovation de L'Église passera à l'entracte.

Pass sanitaire obligatoire.
+33 3 69 77 29 13

