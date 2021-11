Golbey Golbey Golbey, Vosges CONCERT DE SAINTE CÉCILE – GOLBEY Golbey Golbey Catégories d’évènement: Golbey

Vosges

CONCERT DE SAINTE CÉCILE – GOLBEY Golbey, 28 novembre 2021, Golbey. CONCERT DE SAINTE CÉCILE – GOLBEY Rue Jean Bossu CENTRE CULTUREL Golbey

2021-11-28 17:00:00 17:00:00 – 2021-11-28 19:00:00 19:00:00 Rue Jean Bossu CENTRE CULTUREL

Golbey Vosges Golbey 0 EUR Lorchestre d’Harmonie de Golbey aura la chance de se produire au Centre Culturel de golbey pour son traditionnel concert de Sainte Cécile (Patronne des musiciens)

Les trentes musiciens qui composent cet orchestre à vents et percussions dirigé par leur Directeur Musical Arnaud GEORGE, prendront place sur scène pour vous offrir une prestation musicale avec des oeuvres de choix alliant des morceaux originales et des transcriptions d’ oeuvres classiques.

Par cette prestation, les musiciens de l’orchestre auront à cœur de vous proposer un vrai Bol d’air, moment qui déclenchera peut être des vocations parmi les auditeurs. +33 6 10 33 57 00 http://unionmusicalegolbey.fr/ Union Musicale de Golbey

Rue Jean Bossu CENTRE CULTUREL Golbey

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Golbey, Vosges Autres Lieu Golbey Adresse Rue Jean Bossu CENTRE CULTUREL Ville Golbey lieuville Rue Jean Bossu CENTRE CULTUREL Golbey