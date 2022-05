Concert de rentrée 2022 Dijon, 26 août 2022, Dijon.

Concert de rentrée 2022 Place de la Libération et sur le parvis de l'église Saint-Michel. Centre-ville de Dijon

2022-08-26

Dijon Côte-d'Or

Annulé en 2020 et en 2021, le concert de rentrée de Dijon revient en 2022 ! nL’événement se tiendra dans le centre-ville de la cité des ducs. nCet événement populaire et gratuit est ancré dans le paysage culturel des Dijonnaises et des Dijonnais qui chaque année, avec une grande fidélité, s’y donnent rendez-vous pour faire la fête ensemble avant la rentrée. Lalalib, pour beaucoup d’entre nous, symbolise l’été indien que l’on s’autorise à prolonger encore un peu en cœur de ville, aux sons d’artistes locaux, de découvertes musicales et de stars. Des artistes pour tous les goûts !! Comme lors des précédentes éditions, artistes locaux et internationaux se partagent l’affiche. On pourra par exemple retrouver Peter Doherty qui signe cette année son retour, ou le groupe de rock La femme. Les bourguignons reconnaitront également Bigger, O?ni et Flaur, des artistes de la région. Pour ceux qui préfèrent le Jazz, le groupe The Buttshakers sera aussi présent. les dijonnais pourront voir aussi la chanteuse de pop Poupie, la rappeuse Chilla, le DJ Etienne de Crécy et Keren Ann, accompagnée du Quatuor Debussy. Les années précédentes, le concert gratuit a accueilli jusqu’à 20 000 personnes.

+33 3 80 74 51 51

Place de la Libération et sur le parvis de l’église Saint-Michel. Centre-ville de Dijon Dijon

