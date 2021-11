Ruy-Montceau Ruy-Montceau Isère, RUY MONTCEAU Concert de Noël « voix et harpe » Ruy-Montceau Ruy-Montceau Catégories d’évènement: Isère

RUY MONTCEAU

Concert de Noël « voix et harpe » Ruy-Montceau, 12 décembre 2021

2021-12-12 – 2021-12-12

Ruy-Montceau Isère Ruy-Montceau Voix et harpe par l’Ensemble féminin l’Air de Rien.

« A Ceremony of Carol » : Œuvres de Benjamin Britten, Gustav Holst, John Rutter.

Noëls avec harpe et Noëls traditionnels arrangés pour trois voix égales avec piano. colette.prevot@orange.fr +33 6 75 65 70 78 Ruy-Montceau

Catégories d'évènement: Isère, RUY MONTCEAU