Concert de Noël par l’orchestre “Allegro” La Maison de la musique et de la danse Valence, vendredi 20 décembre 2024.

Concert de Noël par l’orchestre “Allegro”

La Maison de la musique et de la danse 32 Avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

L’Orchestre symphonique “Allegro” forme un effectif d’une quarantaine de musiciens, composé d’élèves de troisième cycle et d’étudiants en Cycle d’Orientation Professionnelle (COP), soutenus selon les projets par quelques professeurs du Conservatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-20 20:00:00

fin : 2024-12-20 22:00:00

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes conservatoire-valence@valenceromansagllo.fr

