Concert de Noël Jumble Noël Bouxwiller, 10 décembre 2021, Bouxwiller.

Concert de Noël Jumble Noël Bouxwiller

2021-12-10 – 2021-12-10

Bouxwiller Bas-Rhin

0 EUR Concert de Noël

Avec le trio Jumble Noël

Venez fêter Noël avec le trio Jumble Noël. Ces trois musiciens alsaciens marqués d’une culture musicale « pop » vous feront vivre une soirée entraînante dans une ambiance festive et chaleureuse ! Ils interpréteront pour vous des chansons de Noël du monde et des classiques revisités, et vous inviteront à reprendre en chœur quelques-uns de leurs morceaux !

Leurs trois timbres de voix contrastés forment un instrument à part entière. Accompagnés d’une guitare, d’une basse et de quelques percussions, ces trois artistes évoqueront le Noël de nos jours et celui du passé. Noël n’étant pas uniquement signe de fête, le trio vous invitera également à ouvrir les yeux sur le monde et son actualité à travers quelques chansons plus introspectives.

Pour en savoir plus sur Jumble Noël :

Le répertoire de Jumble (de l’anglais « mélanger ») reprend les grands standards de Noël en version pop acoustique et propose des compositions originales sur le même thème.

Site internet : www.triojumble.com/jumble-noel/

Marqué d’une culture musicale « pop », le trio Jumble Noël vous fera vivre une soirée entraînante dans une ambiance festive et chaleureuse !

+33 3 88 70 92 90

