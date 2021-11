Kaltenhouse Kaltenhouse Bas-Rhin, Kaltenhouse Concert de Noël « E Herz Fer e Kind » Kaltenhouse Kaltenhouse Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Kaltenhouse

Concert de Noël « E Herz Fer e Kind » Kaltenhouse, 10 décembre 2021, Kaltenhouse. Concert de Noël « E Herz Fer e Kind » Kaltenhouse

2021-12-10 18:00:00 – 2021-12-10

Kaltenhouse Bas-Rhin Kaltenhouse EUR E Herz Fer e Kind, marque l’événement de fin d’année. Ce concert de Noël caritatif est imaginé par une poignée d’entrepreneurs locaux sensibles à la cause des enfants défavorisés. Une belle affiche pour un moment de partage destiné à offrir « les cadeaux du cœur ».

En première partie sous la voute de l’église, les cornemuses retentiront dès 19h pour lancer les festivités.

Plongés dans une atmosphère de circonstance les enfants de l’école ABCM prendront le relais avec des chants de Noel en Alsacien lors de la seconde partie.

Pour le clou du spectacle, Robin Leon, le petit prince du « schlager », transportera le public dans l’ambiance festive de Noël. E Herz Fer e Kind, marque l’événement de fin d’année. Ce concert de Noël caritatif est imaginé par une poignée d’entrepreneurs locaux sensibles à la cause des enfants défavorisés. Une belle affiche pour un moment de partage destiné à offrir « les cadeaux du cœur ». +33 3 88 93 92 12 E Herz Fer e Kind, marque l’événement de fin d’année. Ce concert de Noël caritatif est imaginé par une poignée d’entrepreneurs locaux sensibles à la cause des enfants défavorisés. Une belle affiche pour un moment de partage destiné à offrir « les cadeaux du cœur ».

En première partie sous la voute de l’église, les cornemuses retentiront dès 19h pour lancer les festivités.

Plongés dans une atmosphère de circonstance les enfants de l’école ABCM prendront le relais avec des chants de Noel en Alsacien lors de la seconde partie.

Pour le clou du spectacle, Robin Leon, le petit prince du « schlager », transportera le public dans l’ambiance festive de Noël. Kaltenhouse

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Kaltenhouse Autres Lieu Kaltenhouse Adresse Ville Kaltenhouse lieuville Kaltenhouse