Concert de noël : Chœur de la société Philharmonique de Saint-Pétersbourg Guebwiller

2021-12-08 20:00:00 – 2021-12-08 22:00:00

Guebwiller Haut-Rhin EUR Le Chœur mixte de la société Philharmonie de Saint-Pétersbourg Programme : Noël à St-Pétersbourg Liturgie et chœurs orthodoxes. chants de Noël et chants populaires russes Eglise chauffée . Pass sanitaire obligatoire. Le Chœur de la Philharmonie de Saint Pétersbourg chante le Noël russe +33 3 89 76 10 63 Le Chœur mixte de la société Philharmonie de Saint-Pétersbourg Programme : Noël à St-Pétersbourg Liturgie et chœurs orthodoxes. chants de Noël et chants populaires russes Eglise chauffée . Pass sanitaire obligatoire. Guebwiller

