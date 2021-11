Pré-en-Pail-Saint-Samson Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne, Pré-en-Pail-Saint-Samson CONCERT DE NOËL À PRÉ EN PAIL SAINT SAMSON Pré-en-Pail-Saint-Samson Pré-en-Pail-Saint-Samson Catégories d’évènement: Mayenne

CONCERT DE NOËL À PRÉ EN PAIL SAINT SAMSON
Pré-en-Pail-Saint-Samson, 12 décembre 2021

Retrouvez les chanteurs de la chorale « Alors on chante » de Pré-en-Pail-Saint-Samson et partagez avec eux les plus beaux chants de Noël ! Pour ce concert, un répertoire varié autour de chants de Noël et des chansons françaises et la participation exceptionnelle des enfants des écoles. Rendez-vous à l'église à 15h. Gratuit

Lieu: Rue Aristide Briand Eglise, Pré-en-Pail-Saint-Samson, Mayenne

