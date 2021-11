Les Monts d'Aunay Les Monts d'Aunay Calvados, Les Monts d'Aunay Concert de Noël à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay Les Monts d'Aunay Catégories d’évènement: Calvados

Les Monts d'Aunay

Concert de Noël à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay, 10 décembre 2021, Les Monts d'Aunay. Concert de Noël à Aunay-sur-Odon Eglise Saint Samson Aunay sur Odon Les Monts d’Aunay

2021-12-10 20:00:00 – 2021-12-10 Eglise Saint Samson Aunay sur Odon

Les Monts d’Aunay Calvados Les Monts d’Aunay Venez assister au concert de Noël, avec François Gallon, Augustin d’Arco, Jean-Marie Ségrétier etYanis Dubois, avec des oeuvres de Corelli, Pucell, Hotteterre, Télémann, Dornel, Sammartini… Pass sanitaire obligatoire, entrée libre dans la mesure des places disponibles. Venez assister au concert de Noël, avec François Gallon, Augustin d’Arco, Jean-Marie Ségrétier etYanis Dubois, avec des oeuvres de Corelli, Pucell, Hotteterre, Télémann, Dornel, Sammartini… Pass sanitaire obligatoire, entrée libre dans la mesure… alain.gergaud14@gmail.com +33 6 78 13 43 41 http://orgueetmusiques.com/ Venez assister au concert de Noël, avec François Gallon, Augustin d’Arco, Jean-Marie Ségrétier etYanis Dubois, avec des oeuvres de Corelli, Pucell, Hotteterre, Télémann, Dornel, Sammartini… Pass sanitaire obligatoire, entrée libre dans la mesure des places disponibles. OTPV

Eglise Saint Samson Aunay sur Odon Les Monts d’Aunay

dernière mise à jour : 2021-11-26 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Les Monts d'Aunay Autres Lieu Les Monts d'Aunay Adresse Eglise Saint Samson Aunay sur Odon Ville Les Monts d'Aunay lieuville Eglise Saint Samson Aunay sur Odon Les Monts d'Aunay