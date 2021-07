Herbignac Château de Ranrouët Herbignac, Loire-Atlantique Concert de musique baroque et classique Château de Ranrouët Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Concert de musique baroque et classique Château de Ranrouët, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Herbignac. Concert de musique baroque et classique

Château de Ranrouët, le samedi 31 juillet à 19:00

Un répertoire baroque et classique à découvrir avec Michael Cheung au piano, Jean-Marc Kerisit au violon et Tiphaine Lucas au violoncelle. Un répertoire baroque et classique à découvrir avec Michael Cheung au piano, Jean-Marc Kerisit au violon et Tiphaine Lucas au violoncelle. Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T19:00:00 2021-07-31T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Herbignac, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Ranrouët Adresse Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Ville Herbignac lieuville Château de Ranrouët Herbignac