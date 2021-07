Erching Erching Erching, Moselle CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE – ENTHÉOS Erching Erching Catégories d’évènement: Erching

Erching Moselle Erching Les musiques de Pierre Cléreau et Fabrice-Marin Caïetain sur des poèmes de Ronsard. Un répertoire musical rare et lié à la cathédrale de Toul. En 1552, Ronsard demande à son éditeur d’ajouter des partitions s’adaptant aux sonnets de ses amours. Pour ce concert, des œuvres de ce recueil s’allieront aux compositeurs lorrains Cléreau et Caïetain. Ce concert illustre le passage de la chanson de la Renaissance à l’air : genre du baroque par excellence. Leurs odes à trois voix, chansons, airs ou odes sont tour à tour simples, élégantes, dynamiques et toujours à l’écoute du texte. Un concert proposé par l’ensemble de musique Renaissance Enthéos, direction artistique – Benoît Damant. culture@cc-paysdebitche.fr +33 3 87 96 99 45 Enthéos dernière mise à jour : 2021-07-18 par

