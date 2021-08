Concert de Mathieu Boogaerts Vitry-le-François, 11 décembre 2021, Vitry-le-François.

Concert de Mathieu Boogaerts 2021-12-11 21:00:00 – 2021-12-11 L’Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy

Vitry-le-François Marne

On savait bien qu’il avait plus d’un tour dans son sac. Mathieu Boogaerts vit depuis quelque temps à Londres. C’est de la frustration de ne pouvoir partager son répertoire de “chansonnier français” à ses voisins de palier qu’est né En anglais. Réussir à s’approprier ce nouveau langage d’outre manche, à la fois si proche et si différent, à incarner ces mots exotiques, les faire sonner, vibrer dans sa bouche d’étranger… Et se faire comprendre aussi bien de l’auditeur british que français — les surprendre aussi — telle était son idée. Le pari est réussi.

Aussi drôle qu’énigmatique, sa réputation de lunaire ne fait pas le tour de son talent. 21h.

+33 3 26 41 00 10 http://www.bords2scenes.fr/

