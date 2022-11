Concert de l’orchestre universitaire de Besançon Franche-Comté Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs EUR 0 0 Concert de l’orchestre universitaire de Besançon Franche-Comté L’orchestre symphonique universitaire de Besançon propose un concert le mercredi 7 décembre 2022 à 20h, à la chapelle du Centre de diocésain à Besançon (20 rue Mégevand). Sous la baguette de son chef Loïc Sebile, les musiciens vous convient à un voyage musical aux accents polaires, dans un programme mêlant œuvres classiques et musiques de cinéma.

Vous pourrez ainsi entendre les Danses norvégiennes de Grieg, inspirées d’airs folkloriques et basées sur des rythmes de danses traditionnelles scandinaves ; mais également revivre par la musique les aventures de Manny, Sid et Diego, héros du film d’animation l’Age de Glace, ou embarquer dans le train vers le pôle nord avec la musique du film de Robert Zemeckis le Pôle Express.

Et pour finir l’année en beauté l’orchestre vous proposera quelques surprises .. dans la magie de Noël !

