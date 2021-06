Concert de l’orchestre symphonique départemental Saint-Félicien, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Félicien.

Concert de l’orchestre symphonique départemental 2021-06-26 20:00:00 20:00:00 – 2021-06-26 21:30:00 21:30:00

Saint-Félicien Ardêche Saint-Félicien

Composé de 40 musiciens et créé en 2003, cet ensemble est dirigé par Thierry

Comte, regroupant des élèves ardéchois et des enseignants du Conservatoire Ardèche Musique et Danse.

mairie@saint-felicien.fr +33 4 75 06 16 70

