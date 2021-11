Beaugency Beaugency Salle des Hauts de Lutz Beaugency, Loiret Concert de l’Orchestre d’Harmonie Région Centre Beaugency Salle des Hauts de Lutz Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

Concert de l’Orchestre d’Harmonie Région Centre Beaugency Salle des Hauts de Lutz, 5 décembre 2021, Beaugency. Concert de l’Orchestre d’Harmonie Région Centre

Beaugency Salle des Hauts de Lutz, le dimanche 5 décembre à 16:00

L’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre est dirigé par Philippe FERRO depuis 1992.Composé de 85 musiciens, tous bénévoles, qu’ils soient musiciens professionnels ou en formation professionnelle au métier de musicien d’orchestre ou bien amateurs de haut niveau, l’OHRC maintient un niveau d’interprétation quasi professionnel qui en fait la vitrine du savoir-faire des orchestres à vent de la Région-Centre. Programme musical Henri TOMASI «Noces de cendres» Désiré DONDEYNE «In Memoriam Stravinsky» Olivier CALMEL «Depuis l’aube» Igor STRAVINSKY «Ebony Concerto» Igor STRAVINSKY «L’oiseau de feu» Durée : 2h avec entracte Dimanche 5 décembre 16h Beaugency-Salle des Hauts de Lutz-Complexe Jarsaillon Tarif plein: 12€ Tarif réduit: 8€ Tarif spécial 3€ pour élèves Ecole de musique municipale de Beaugency Contact/Réservation 0238445934

Tarif plein: 12€/Tarif réduit: 8€/Tarif spécial 3€ pour élèves Ecole de musique municipale de Beaugency.Contact/Réservation 0238445934

Concert de l’Orchestre d’Harmonie Région Centre le dimanche 5 décembre au Complexe Jarsaillon Beaugency Salle des Hauts de Lutz Avenue des Hauts de Lutz Beaugency La Patière Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T16:00:00 2021-12-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Beaugency Salle des Hauts de Lutz Adresse Avenue des Hauts de Lutz Ville Beaugency lieuville Beaugency Salle des Hauts de Lutz Beaugency