Centre ville, le mardi 3 août à 19:17

La Maison Pour Tous présente la tournée de concerts de l’Itinérant ! RDV à 19h17 le mardi 3 août au centre de Martres-Tolosane : concert « Steph Tej solo » (Bossa punk). Buvette et restauration sur place. Plus d’informations sur les artistes sur le site de la Maison Pour Tous.

entrée libre, sans inscription, gratuit

2021-08-03T19:17:00 2021-08-03T21:17:00

