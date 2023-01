Concert de l’ensemble PTYX : Noûs La Riche La Riche Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire • « Noûs » – Concert de l’ensemble PTYX A l’occasion de la sortie de son second disque, Noûs, l’Ensemble de musiques contemporaines à géométrie variable dirigé par Jean-Baptiste Apéré réunis douze interprètes sur la scène du réfectoire du Prieuré St Cosme pour sept œuvres interprétées successivement Durée : 1h30 mn

A l'occasion de la sortie de son second disque, Noûs, l'Ensemble de musiques contemporaines à géométrie variable dirigé par Jean-Baptiste Apéré réunis douze interprètes sur la scène du réfectoire du Prieuré Saint-Cosme pour sept œuvres interprétées successivement.

