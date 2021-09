Concert de l’Ensemble CORRESPONDANCES sous la direction de Sébastien DAUCÉ Port-en-Bessin-Huppain, 23 septembre 2021, Port-en-Bessin-Huppain.

Concert de l’Ensemble CORRESPONDANCES sous la direction de Sébastien DAUCÉ 2021-09-23 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-23 23:00:00 23:00:00

Port-en-Bessin-Huppain Calvados Port-en-Bessin-Huppain

L’ADTLB reçoit l’Ensemble CORRESPONDANCES pour deux concerts dans le Bessin.

Fondé en 2009, Correspondances réunit sous la direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé une troupe de chanteurs et d’instrumentistes, tous spécialistes et passionnés de la musique du Grand Siècle.

En quelques années d’existence, l’ensemble est devenu une référence internationale dans le répertoire de la musique française du 17e siècle, dont l’identité sonore est reconnue et saluée par la presse. Présent dans les plus grands festivals en France (Festivals de Saintes, La Chaise-Dieu, Ambronay) comme à l’étranger (Early Music Festival d’Utrecht et de Boston, Concertgebouw de Bruges, Wigmore Hall), l’ensemble est en résidence au théâtre de Caen où il succède aux Arts Florissants, et est également associé à l’Opéra et à la Chapelle du Château de Versailles, au Musée du Louvre, et au Théâtre de l’Aquarium à la Cartoucherie.

Correspondances se distingue par une production discographique abondante triplement reconnue : édition chez un des plus grands labels européens – harmonia mundi – avec un classement régulier dans les meilleures ventes classiques nationales et internationales.

Correspondances s’est engagé à adopter des réflexes visant à réduire son impact environnemental au travers d’une charte écologique publique respectée par les musiciens de l’ensemble. 11 musiciens sillonneront ainsi la Normandie à vélo du 17 au 25 septembre 2021 à la rencontre du public dans certains des plus beaux lieux de patrimoine normand !

Ils seront dans le Bessin pour deux concerts :

Jeudi 23 septembre 2021 à 20h30 à l’église Saint-André de Port-en-Bessin

Samedi 25 septembre à 14h30 à l’église de Balleroy, concert suivi d’une visite des jardins du château de Balleroy.

Au programme : musique sacrée du XVII° siècle d’Etienne Moulinié, Henry Dumont, Marc-Antoine Charpentier et Antoine Boesset.

adtlb@orange.fr +33 2 31 22 17 44 https://www.adtlb.com/

