Concert de l’Avent Cour-Maugis sur Huisne, 11 décembre 2021, Cour-Maugis sur Huisne.

Concert de l’Avent Eglise Saint Pierre Courcerault Cour-Maugis sur Huisne

2021-12-11 18:00:00 – 2021-12-11 Eglise Saint Pierre Courcerault

Cour-Maugis sur Huisne Orne Cour-Maugis sur Huisne

Susanne Burstein, soprano & Lucile Steunou, piano interpréteront :

Francesco Durante : « Vergin, tutto amor » (appx. 1730)

Georg Friedrich Haendel : « Come onto him» extrait du « Messie » (1741)

Johann Sebastian Bach : « Ich will dir mein Herze schenken » extrait du Matthäus-Passion (1725)

Wolfgang Amadeus Mozart : de l’ «Exultate,jubilate » KV 165 (1773) « Tu virginum corona » suivi de « Alleluja »

Luigi Cherubini : « Ave Maria » (1816)

Felix Mendelssohn : « Höre Israël » adagio et allegro maestoso, extrait de « Elias » (1846)

César Franck : « Panis angelicus » extrait de la Messe solennelle (1872)

Charles Gounod : « Noël » sur un poème de Jules Barbier (1860)

Samuel Barber : « Sure on this shining night » (1938)

Bis : « Douce nuit » avec le public

Pratique : concert en l’église St Pierre de Courcerault, organisé au profit de l’Association Vie et Patrimoine à Courcerault – Entrée libre, circulation d’un chapeau – Église peu chauffée, prévoir des vêtements chauds.

Susanne Burstein, soprano & Lucile Steunou, piano interpréteront :

Francesco Durante : « Vergin, tutto amor » (appx. 1730)

Georg Friedrich Haendel : « Come onto him» extrait du « Messie » (1741)

Johann Sebastian Bach : « Ich will dir mein Herze…

+33 6 22 85 05 61

Susanne Burstein, soprano & Lucile Steunou, piano interpréteront :

Francesco Durante : « Vergin, tutto amor » (appx. 1730)

Georg Friedrich Haendel : « Come onto him» extrait du « Messie » (1741)

Johann Sebastian Bach : « Ich will dir mein Herze schenken » extrait du Matthäus-Passion (1725)

Wolfgang Amadeus Mozart : de l’ «Exultate,jubilate » KV 165 (1773) « Tu virginum corona » suivi de « Alleluja »

Luigi Cherubini : « Ave Maria » (1816)

Felix Mendelssohn : « Höre Israël » adagio et allegro maestoso, extrait de « Elias » (1846)

César Franck : « Panis angelicus » extrait de la Messe solennelle (1872)

Charles Gounod : « Noël » sur un poème de Jules Barbier (1860)

Samuel Barber : « Sure on this shining night » (1938)

Bis : « Douce nuit » avec le public

Pratique : concert en l’église St Pierre de Courcerault, organisé au profit de l’Association Vie et Patrimoine à Courcerault – Entrée libre, circulation d’un chapeau – Église peu chauffée, prévoir des vêtements chauds.

Eglise Saint Pierre Courcerault Cour-Maugis sur Huisne

dernière mise à jour : 2021-11-26 par