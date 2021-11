CONCERT DE L’AVENT Agde, 10 décembre 2021, Agde.

CONCERT DE L’AVENT Agde

2021-12-10 20:30:00 – 2021-12-10

Agde Hérault Agde

La chorale « Les Agités du vocal », la soprano Sylvie Vilaceque et le ténor Jean Pierre Torrent vous proposent un joyeux concert de l’Avent mêlant compositeurs anciens, traditionnels et actuels accompagnés à l’orgue par Sophie Parmentier, qui interprétera aussi quelques pièces solistes sur le magnifique orgue de la Cathédrale Saint Etienne.

Entrée et participation libre.

Direction : Catherine Mouly.

+33 4 67 00 06 00

Agde

dernière mise à jour : 2021-11-15 par CDT34