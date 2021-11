La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer, Var Concert de la Sainte Cécile La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

La Seyne-sur-Mer Var La Seyne-sur-Mer Concert donné par la Philharmonique La Seynoise sous la direction de Christine Reggiani et présenté par Jean-Luc Bruno. Au programme : airs populaires français, variétés internationales et des surprises. philharmonielaseynoise@gmail.com +33 7 81 01 36 10 http://harmonielaseynoise.free.fr/ Les Sablettes Chapiteau de la Mer La Seyne-sur-Mer

