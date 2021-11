Saint-Longis Saint-Longis Saint-Longis, Sarthe CONCERT DE LA SAINT CÉCILE PAR LA MUSIQUE DE SAINT VINCENT-DES-PRÉS Saint-Longis Saint-Longis Catégories d’évènement: Saint-Longis

Entrée gratuite La Sainte Cécile se fête à Saint Longis ! metayerv2@orange.fr La Musique de Saint Vincent-des-Prés vous invite à son concert de la Saint Cécile à la salle polyvalente de Saint Longis le samedi 4 décembre à 21h.

