Concert de La Fenice « Cornes et Muses » 2021-06-21 Rue Saint-pierre-le-vif La Scène
Sens

Sens Yonne EUR 5 5 Pour la Fête de la Musique, La Fenice revient sur le devant de La Scène avec un concert exceptionnel intitulé Cornes et Muses.

La troupe, ainsi que des étudiants du CRR de Paris, y interpréteront un programme de musiques anglaises du XVIIème siècle.

Réservations fortement conseillées.

