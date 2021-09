Montmédy Montmédy Meuse, Montmédy CONCERT DE JAZZ TRADITIONNEL Montmédy Montmédy Catégories d’évènement: Meuse

CONCERT DE JAZZ TRADITIONNEL
2021-09-18 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-18 19:00:00 19:00:00
citadelle – ville haute Eglise
Montmédy Meuse

Montmédy Meuse Concert de jazz traditionnel par le Trio Daniel Barda. Programme varié

Gratuit

RDV à 18h dans l’église Saint-Martin de la citadelle de Montmédy

Pass sanitaire obligatoire

