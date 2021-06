Le Neubourg Eglise Saint-Paul Eure, Le Neubourg Concert de jazz Eglise Saint-Paul Le Neubourg Catégories d’évènement: Eure

Le Neubourg

Concert de jazz Eglise Saint-Paul, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Le Neubourg. Concert de jazz

Eglise Saint-Paul, le dimanche 19 septembre à 17:30

Constitué d’un violoniste et d’une guitariste, le groupe reprend des standards de jazz. _Du jazz swing (Count Basie, Duke Ellington) en passant par le be-bop (Charlie Parker, Thelonious Monk), la bossa nova (Antonio Carlos Jobim), le manouche ou encore des airs de chanson française (Edith Piaf, Georges Brassens, Serge Gainsbourg)_ Franck et Juliette se réapproprie ces standards avec générosité

10 €, gratuit < 15 ans. Billet en vente sur place ou à la médiathèque du Neubourg à partir du 18 août Concert Duo de jazz acoustique Franck et Juliette Eglise Saint-Paul Place Dupont-de-l'Eure, 27110 Le Neubourg Le Neubourg Eure

